Efteling

Efteling-tentoonstelling in Den Bosch: deze rekwisieten zijn te bewonderen

In Den Bosch is vanaf volgende week zaterdag een grote Efteling-tentoonstelling te zien. Het Noordbrabants Museum brengt de historie van het grootste en bekendste attractiepark van de Benelux tot leven in een tijdelijke expositie. De Efteling toont nu alvast enkele rekwisieten die tijdens de tentoonstelling te bewonderen zullen zijn.



Een cameraploeg van Omroep Brabant kreeg de kans om mee te kijken met het vervoeren van spullen van het Gildehuis in de Efteling, waar ateliers en werkplaatsen gehuisvest zijn, naar het museum. We zien onder meer een oude Jokie-pop uit Carnaval Festival, decoraties van de verdwenen Bob, het hoofd van mijnbaron Gustave Hooghmoed, een oude wegwijzer en een schaalmodel van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.

Uit het Sprookjesbos zullen fans ook verschillende zaken herkennen, waaronder de oude toverspiegel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje, een kikker van De Kikkerkoning en de originele miniatuur van de Sprookjesboom.



Replica

Holle Bolle Gijs mag niet ontbreken. Efteling-bezoekers hoeven echter niet bang te zijn dat de iconische papiervreter tijdelijk niet te vinden zal zijn in Kaatsheuvel: het gaat om een transportabele replica van Speeltuin Gijs uit 1959, speciaal gemaakt voor evenementen.



Conservator Joris Westerink kreeg de kans om te snuffelen door de Efteling-archieven, op zoek naar interessante voorwerpen. Ook Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn was nauw betrokken bij het samenstellen van de expositie, die vanaf zaterdag 4 maart te bezoeken is. Efteling: De Tentoonstelling loopt tot en met zondag 21 mei.