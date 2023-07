Almere Jungle

Dierenpark Almere Jungle introduceert nieuwe diersoorten en buitenspeeltuin

Het kleinschalige dierenpark Almere Jungle blijft bezig met veranderingen en uitbreidingen. Dit jaar werden enkele diersoorten toegevoegd. Ook kunnen jonge bezoekers zich sinds kort uitleven in een speeltuin met klimelementen, een glijbaan en een reusachtig springkussen, gelegen bij een terras.

Een aanzienlijk deel van Almere Jungle bevindt zich binnen in een kas. Het nieuwe speelgebied verrees in het buitengedeelte. In de vijver bij de penseelaapjes zwemmen nu zoetwaterroggen rond. Ook kwamen er zwartnekarassari's bij, een vogelsoort uit de familie van de toekans.

Het parkje in Flevoland kreeg vorig jaar zomer nieuwe eigenaren. Sindsdien is er veel geïnvesteerd in opknapbeurten en toevoegingen. Afgelopen voorjaar werd een mascotte geïntroduceerd: de gekko A-Jay. De kleuren van de mascotte komen terug in het nieuwe springkussen.