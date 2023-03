Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo introduceert nieuwe kwallensoort in Burgers' Ocean

Er zijn weer kwallen te zien in Burgers' Zoo. Bezoekers van de Arnhemse dierentuin komen sinds kort zeenetels tegen bij de ingang van het overdekte gedeelte Burgers' Ocean. In het dierenpark waren in het verleden al verschillende soorten kwallen te vinden. De laatste tijd ontbrak de diersoort.



Jarenlang toonde Burgers' Zoo oorkwallen aan het publiek op de plek waar nu de zeenetels zitten. "Het houden en verzorgen van kwallen is echter een erg intensief proces, vooral als je er ook mee kweekt achter de schermen", legt een woordvoeder uit. Daarom heeft men er op een gegeven moment voor gekozen om afscheid te nemen van de kwallen.

Vervolgens werd het kwallenaquarium gebruikt om aandacht te vragen voor een wereldwijd probleem dat de oceanen bedreigt: de plastic soep. In 2019 keerden de kwallen terug. Toen introduceerde Burgers' Zoo al zeenetels, oftewel kompaskwallen. Dat was echter geen groot succes.



Precair proces

"Het bleek voor ons erg lastig te zijn om met die specifieke soort goed te kweken. De cyclus die een kwal doorloopt van larfje tot volwassen dier is een heel precair proces." Daarbij moet met heel veel zaken rekening worden gehouden. "Denk aan de juiste - vaak minuscuul kleine - voeding, de juiste waterstroming - niet te hard, maar ook weer niet te zacht - en de juiste waterkwaliteit."



Omdat de dierentuin er niet in slaagde om volwassen kwallen te kweken, is er weer gestopt met de kwallensoort. Onlangs kreeg het park de mogelijkheden om een ander soort zeenetel te krijgen van een collega-aquarium, waar al succesvol met de soort gekweekt wordt. "Ze kunnen dus regelmatig dieren met ons uitwisselen."



Zeenaalden

Binnenkort volgt nog een andere toevoeging in Burgers' Ocean: verzorgers zijn druk bezig om één van de bestaande aquaria geschikt te maken voor zeenaalden. Dat is een straalvinnige vissoort, verwant aan het zeepaardje. De zeenaalden bevinden zich nu nog achter de schermen.