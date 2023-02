Efteling

Video: Efteling geeft exclusief kijkje achter de schermen bij megarenovatie Droomvlucht

De Efteling legt momenteel de laatste hand aan de gigantische renovatie van Droomvlucht. Na een opknapbeurt van ruim vier maanden gaat de geliefde darkride volgende week zaterdag eindelijk weer open voor publiek. Nieuwsgierige fans worden vandaag op hun wenken bediend, want het attractiepark deelt een uitgebreide videoreportage over de werkzaamheden.



Daarin krijgen we, onder leiding van een elfje, een blik achter de schermen bij de verbouwing, die ruim 6 miljoen euro heeft gekost. Betrokken medewerkers leggen uit waarom de enorme operatie nodig was en wat er allemaal bij komt kijken. Ook worden veel van de veranderingen in beeld gebracht.

Werktuigbouwkundig ingenieur Joost Schetters en uitvoerder Frank Poels vertellen over het noodzakelijke technisch onderhoud aan de baan, waar de 28 gondels aan hangen. En daar bleef het niet bij. "We hebben uiteindelijk veel meer gedaan dan waar het project mee begon", geeft Schetters aan. Zo zijn de verlichting, de techniek, de beplanting en de animatronics aangepakt. Verder werden rotsen vernieuwd, decors geschilderd en doeken vervangen.















Malse regenbui

In de grootste scène van de attractie, het 15 meter hoge Zompenwoud, is bovendien een belangrijk element teruggebracht. Daar werd een lekkende vijverbak gerepareerd, waardoor de trollen nu weer naar hartenlust kunnen baden tijdens een malse regenbui.



Lichtontwerper Eric Brekelmans hield zich bezig met het installeren van 543 nieuwe duurzame led-lampen. Men gebruikte oude foto's om de oorspronkelijke Droomvlucht-kleuren in ere te kunnen herstellen, maar er werden ook enkele moderne foefjes toegevoegd. "Het is fijn dat we met dit soort lampen veel meer kunnen", zegt showverlichtingprogrammeur Kristian Vloet.















Zonsondergang

In de scène Kastelenrijk is nu bijvoorbeeld sprake van een zonsopgang en een zonsondergang. "Ik ben heel benieuwd of de gast gaat ervaren wat wij allemaal voor werk hebben verzet", vult Brekelmans aan. Aan de klus is twintig maanden voorbereiding voorafgegaan, onthult projectcoördinator Stefan van der Putten. "Waardoor we zo kort mogelijk dicht konden blijven voor onze gasten."



De YouTube-video van zo'n vijfenhalve minuut bevat geen beelden van de scène Hemelburchten. Daar vielen tijdens de renovatie twee van de zwevende planeten naar beneden. De immense decorstukken raakten zwaar beschadigd aan de onderzijde. Voorlopig is de Efteling druk met het herstellen van de planeten. Waarschijnlijk ontbreken ze nog bij de heropening van Droomvlucht op zaterdag 4 maart.