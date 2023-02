Artis

Artis ontwikkelt bankje gemaakt van olifantenpoep

Een nieuwe bank in Artis is deels gemaakt van olifantenpoep. De Amsterdamse dierentuin liet een duurzaam parkbankje ontwikkelen, dat voor 65 procent bestaat uit olifantenmest en voor 35 procent uit gerecycled plastic. Een eerste prototype staat sinds afgelopen week in het dierenpark, met uitzicht op het verblijf van de Aziatische olifanten.



Vijf studenten van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions deden vier maanden lang onderzoek naar nieuwe producten die gemaakt kunnen worden van olifantenpoep. "De Aziatische olifanten zorgen immers voor het grootste volume van organisch afval in Artis", laat men weten. "Dagelijks ruimen de dierverzorgers zo'n 300 kilo mest uit het verblijf."

Magnetron

De onderzoekers experimenteerden erop los. Ze gebruikten onder meer een speciaal hiervoor aangeschafte tweedehands magnetron en een hittepers. "Het resultaat is een stevig bankje dat in samenwerking met Circulus is geproduceerd, een bedrijf dat al langer straatmeubilair maakt van onder meer bermgras."



De dierentuin stuurde zelf een nieuwsbericht de wereld in met de prikkelende titel "Dampende olifantendrollen nemen vaste vorm aan in Artis". Daarin wordt benadrukt dat de grove structuur van olifantenpoep het bankje "een uniek patroon" geeft. Er zit volgens de studenten geen luchtje aan. Wanneer het prototype kwalitatief goed blijft, wil men alle banken in Artis op termijn vervangen door dit duurzame poepmodel.