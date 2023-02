Drouwenerzand Attractiepark

Pretpark Drouwenerzand haalt opnieuw vlogger Enzo Knol binnen

YouTube-ster Enzo Knol komt opnieuw naar het Drentse attractiepark Drouwenerzand. De populaire vlogger was vorig jaar april al twee dagen te gast in het pretpark, onder de noemer Knolpower Weekend. Wegens succes keert het evenement op zaterdag 15 en zondag 16 april terug.



"Zo'n groot feest is voor herhaling vatbaar", vindt een woordvoerster. Knol zal wederom vragen van fans beantwoorden. Ook geeft hij prijzen weg aan toeschouwers. Verder staan er meet-and-greets op het programma. Geïnteresseerden kunnen daarvoor meedoen aan een loting.

Daarnaast krijgen enkele aanwezigen de kans om met Knol in een attractie te gaan. Het park is op beide dagen open van 10.00 tot 17.30 uur. Vorig jaar was het evenement helemaal uitverkocht. Directeur Bert van der Linde sprak toen al de wens uit dat het concept een blijvertje zou worden.



Foodtrucks

Tickets, zoals altijd inclusief onbeperkt eten en drinken, zijn alleen via internet verkrijgbaar voor 23,50 euro. Naast de gebruikelijke horecalocaties zorgt Drouwenerzand voor extra foodtrucks, die eveneens bij de entreeprijs inbegrepen zijn. De reguliere online entreeprijs varieert dit jaar van 16,50 tot 17,50 euro.