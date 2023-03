Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen geeft mascottes Randy en Rosie een nieuw uiterlijk

Randy en Rosie, de wasberen van Attractiepark Slagharen, hebben een gedaantewisseling ondergaan. Als het Overijsselse pretpark op zaterdag 1 april de poorten weer opent, zien beide mascottes er anders uit dan voorheen. Slagharen bestelde nieuwe kostuums bij een Britse leverancier.



De oude pakken uit 2009 waren al een tijdje aan vervanging toe vanwege slijtage. In het vervolg ogen de wasberen iets minder realistisch dan voorheen, als ware het stripfiguren. Ze kregen een menselijker postuur en plattere koppen, met getekende ogen. Ook de kleuren en de kleding werden aangepast. Eerder waren Randy en Rosie allebei bruin-grijs. Nu heeft Randy een grijze vacht, terwijl de vacht van Rosie beige is.

De mannelijke wasbeer droeg normaal gesproken de kleding die ook zichtbaar is in het logo van Slagharen: een groene bodywarmer met een rood sjaaltje. Zijn zusje had een roze sjaaltje en een jasje met koeienprint. In de nieuwe situatie heeft Randy een spijkerbroek aan met een opvallende gesp erop.



Cowboyhoeden

Hij verruilde zijn bodywarmer voor een geruite blouse en een bruin jasje. Rosie kreeg een bruin rokje - ook met gesp - en een roze trui, beide voorzien van franjes. Daaronder prijken in beide gevallen grote cowboyschoenen. De cowboyhoeden zijn gebleven, al werden die minder hoekig.



De vernieuwde wasberen spelen de hoofdrol in de nieuwe voorstelling Uit Je Bol met Randy en Rosie, die komend voorjaar wordt opgevoerd in de Music Hall van Slagharen. Voor de productie werkt het park samen met entertainmentbedrijf Aniba. Die firma was echter niet betrokken bij het produceren van de nieuwe mascottepakken.



De oude kostuums







De nieuwe kostuums