Video: Bellewaerde Park geeft voorproefje op middeleeuws restaurant The King's Table

Bezoekers van Bellewaerde Park kunnen vanaf dit jaar dineren als een koning. Het Belgische pretpark werkt aan een restaurant vormgegeven als een middeleeuws kasteel. De oude horecalocatie Carrousel Self-Service, gelegen in parkdeel KidsPark, wordt deze winter omgetoverd tot zelfbedieningsrestaurant The King's Table.



In een vijf minuten durende video komen de verschillende themaruimtes in het restaurant één voor één voorbij. Die kregen de namen The Bell Tower, The Market, The Wine Cellar, The King's Banquet, The Fabric Market, The Store en The King's Buffet. Gasten kunnen ook plaatsnemen op een overdekt terras.

Het grote horecapunt telt in totaal ongeveer achthonderd zitplaatsen. Blikvanger van The King's Table moet een 18 meter hoge toren worden. Over het assortiment is nog niets bekendgemaakt. Wie nieuwsgierig is, kan vanaf de start van het nieuwe seizoen aanschuiven. Het attractiepark in Ieper gaat op zaterdag 1 april weer open, inclusief twee nieuwe attracties.