Movie Park Germany

Stemacteurs SpongeBob SquarePants te ontmoeten in Movie Park Germany

De originele Duitse stemacteurs van SpongeBob SquarePants komen naar Movie Park Germany. Bezoekers van het Duitse attractiepark kunnen komend weekend de stemmen achter drie bekende personages uit Bikinibroek ontmoeten: SpongeBob zelf, Patrick Ster en Meneer Krabs.



De wereldberoemde tekenfilmserie bestaat al sinds 1999. In Duitsland is de serie sinds 2002 op de buis, onder de noemer SpongeBob Schwammkopf. De stem van de gele zeespons is die van Santiago Ziesmer. Fritz Rott verzorgt sinds het achtste seizoen de Duitse stem van Patrick Ster. Voor het Duitse stemgeluid van Meneer Krabs is Jürgen Kluckert verantwoordelijk.

Het drietal zal op zaterdag 1 april te gast zijn in Movie Park. Er staan twee signeersessies op het programma: van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 14.30 uur. "We kunnen niet wachten om onze fans te ontmoeten", laat Ziesmer weten. "SpongeBob en Movie Park horen gewoon bij elkaar."



Nickland

De meet-and-greets vinden plaats in de Nick Shop, de grote souvenirwinkel bij de ingang van parkdeel Nickland. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Movie Park-directeur Thorsten Backhaus zegt trots te zijn op de samenwerking. "Bij het thema Hollywood in Duitsland hoort ook het ontmoeten van echte film- en tv-sterren."