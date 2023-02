Bobbejaanland

Bobbejaanland maakt nieuwe naam van waterattractie Indiana River bekend: Terra Magma

De bekende overdekte waterbaan Indiana River gaat voortaan door het leven als Terra Magma. Dat is de nieuwe naam die het Vlaamse pretpark heeft gekozen voor de attractie uit 1991. In samenwerking met de firma KCC Entertainment Design wordt een ander thema ontwikkeld, dat draait om een grote vulkaan.



De oorspronkelijke werktitel voor het project luidde Mystery Vulcano. Uiteindelijk is men dus voor de term Terra Magma gegaan, een verwijzing naar het vloeibare gesteente magma. Vandaag presenteert Bobbejaanland het bijbehorende logo, waarin een vulkaan zichtbaar is.

KCC maakte eerder ontwerpen waarop te zien is dat het exterieur van Indiana River een totaal ander uiterlijk krijgt, met enorme rotswanden, veel groen, een vuurtoren, een gestrand schip en meerdere huisjes. Het is echter de vraag of de metamorfose in de praktijk echt zo grondig wordt aangepakt.



Letters

Bobbejaanland publiceerde vorige week een foto van de huidige staat van de waterbaan. Tot nu toe blijkt er buiten nauwelijks iets veranderd te zijn: de originele loods is nog steeds zichtbaar. "Gisteren werden de letters aan de buitenkant van Indiana River verwijderd om zo stilaan plaats te maken voor de nieuwe naam van de attractie", liet het park weten.



Terra Magma wordt omschreven als "een avontuurlijke ontdekkingsreis door een mysterieuze vulkaan", met "héél wat onverwachte wendingen". De exacte openingsdatum is nog niet bekend. Bobbejaanland meldde vorig jaar al wel dat de heropening ergens in mei 2023 moet plaatsvinden.