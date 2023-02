Plopsa Group

Uitgescholden Mega Mindy huilt op Plopsa-toilet in satirisch filmpje

Het Vlaamse tv-programma De Ideale Wereld speelt in op de verhalen over grensoverschrijdend gedrag bij Plopsaland. Een satirische video neemt de verontrustende praktijken op de Plopsa-kantoren op de hak. Het komische filmpje van bijna drie minuten, dat maandagavond op tv was, wordt gepresenteerd als een videoboodschap voor nieuwe werknemers.



Zij krijgen te horen dat een dag begint met het uitkiezen van een naamkaartje met een scheldwoord erop, zoals debiel, saaie lul, loser of stinkmuil. Op de parkplattegrond zijn termen verschenen als Het Tranenmeer, Trauma Toren, DranktoeVlucht, Vernedering Village en Huilhoek. "Maar voor je aan de slag kan, mag je een bezoekje brengen aan onze hoofdattractie: de Humiliator."

Dat blijkt een gesprek met de algemeen directeur van Plopsa te zijn, die er niet voor terugdeinst om personeelsleden te bekogelen met pennen, stapels papier en "de tweede gouden plaat van K3". "Hiermee bedoelt de CEO: opgelet, werk aan de winkel." De fictieve Plopsa-baas scheldt ook dolgraag medewerkers uit, zelfs als hij ze niet kent.



Souvenirwinkel

En zoals we van Plopsa gewend zijn, wordt de situatie commercieel uitgebuit. Daarom komen nieuwbakken werknemers na afloop van de pesterijen terecht in een souvenirwinkel, waar ze een foto kunnen aanschaffen van hun vernederende gesprek. "Dit allemaal aan marktconforme prijzen."



Uiteindelijk blijkt zelfs Studio 100-superheldin Mega Mindy het tij niet te kunnen keren. Wanneer ze de praktijken van de Plopsa-directeur een halt toe wil roepen, krijgt ze zelf beledigingen naar haar hoofd geslingerd. "Mega Mindy, moet dat niet zijn: Mega Minder Patékes Vreten? Heb je jezelf al eens bekeken?" De kinderheldin eindigt vervolgens - net als andere medewerkers - huilend op het toilet.



Vastgelopen achtbaan

Het is niet voor het eerst dat De Ideale Wereld zich buigt over Plopsaland. Een jaar geleden maakte het programma al een persiflage naar aanleiding van een vastgelopen achtbaan in het attractiepark. Bezoekers zaten toen urenlang vast in de kou.