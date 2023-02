Efteling

Witte wolvenpoten wijzen Efteling-bezoekers de weg op parkeerterrein

De Efteling zet wolvenpoten in om ervoor te zorgen dat bezoekers de weg naar de hoofdingang kunnen vinden. Automobilisten die hun wagen neerzetten op P2, de verderop gelegen parkeerplaats, treffen voortaan witte pootafdrukken aan op de grond. Ze wijzen wandelaars richting entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.



Vanuit het verste punt op P2 is het ongeveer 900 meter lopen naar de ingang van de Efteling; een flinke tocht. Wellicht zijn de wolvenpoten een verwijzing naar het sprookje van De Wolf en de Zeven Geitjes, waarbij de wolf zijn poot wit maakt om op moedergeit te lijken. De Efteling heeft er zelf geen uitleg over gegeven.

In de nabije toekomst wil de Efteling het reguliere parkeerterrein P1 gebruiken voor uitbreidingen van het attractiepark. Dan zullen alle bezoekers een heel stuk moeten lopen om de entree te kunnen bereiken.