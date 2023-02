Efteling

Schuttingen in het Sprookjesbos: Efteling knapt Herautenplein op

Eén van de oudste en meest iconische plekken in de Efteling gaat de komende maanden op de schop. Tot eind juni vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats op het Herautenplein, dat al sinds 1952 het hart van het Sprookjesbos vormt. Daarbij wordt de bestrating vernieuwd. Er is eveneens aandacht voor twee sprookjes op het plein.



Zo wordt het sprookje van De Magische Klok deels opnieuw gebouwd, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Er komen nieuwe kasteelmuren. Ook de klok zelf wordt onder handen genomen, inclusief personage Slimme Toon. Verder knapt men de slotgracht bij de herauten op.

Tegelijkertijd zal de nabijgelegen kikkerfontein van De Kikkerkoning opgefrist worden. Al met al worden Efteling-bezoekers meer dan vier maanden geconfronteerd met werkzaamheden op het iconische plein. De onderhoudsklus moet op vrijdag 30 juni afgerond zijn.



Herberg

De Kikkerkoning en De Magische Klok waren 71 jaar geleden twee van de tien sprookjes waar het Sprookjesbos mee begon. Beide taferelen werden ontworpen door Anton Pieck en technisch gerealiseerd door Peter Reijnders. Aan het Herautenplein liggen ook Herberg de Ersteling, het kasteel en de grot van Sneeuwwitje, De Zes Zwanen, Assepoester en horecapunt Kleyne Klaroen. Die onderdelen zijn nog wel toegankelijk.



In 2021 zijn de herauten van De Magische Klok al opgelapt. Vorig jaar stond het landhuis van Assepoester een tijdje in de steigers voor schilderwerk. Daarnaast is Ezeltje Strek Je toen in ere hersteld en werd de Prinsenpoort gerenoveerd, de poort die de uitgang vormt van het plein.