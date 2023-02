Bobbejaanland

Kenners verwachten dat Bobbejaanland verafschuwd logo snel weer gaat vervangen

Bobbejaanland krijgt opnieuw een veeg uit de pan naar aanleiding van een controversieel nieuw logo. De storm rond de veelbesproken nieuwe huisstijl van het attractiepark was net gaan liggen, maar in de gerenommeerde podcast Ochtend in Pretparkland wordt de kwestie deze week opnieuw opgerakeld. Pretparkkenners Dennis Janssen en Erwin Taets spreken de verwachting uit dat Bobbejaanland snel weer afscheid zal nemen van het omstreden logo.



Het in januari gepresenteerde beeldmerk bestaat uit kromme letters en felle kleuren. Op de achtergrond prijkt een tekening van een achtbaan in de vorm van de letter M. Het symbool kan ook gezien worden als een cowboyhoed, waarmee de makers willen verwijzen naar het verleden van het park in Lichtaart. Het publiek accepteerde de verandering niet: Bobbejaanland werd afgelopen maand bedolven onder haatreacties.

Taets denkt niet dat het logo lang zal standhouden. "Ik heb het gevoel dat we hier over een paar jaar weer een rebranding gaan meemaken", zegt hij. "En misschien een veel grondigere dan nu het geval zal zijn. Als ze slim zijn, pakken ze het heel erg voorzichtig aan en doen ze alleen maar de minst belangrijke dingen, zoals placemats."



Abonnementen

Het zou zonde zijn om nu ook personeelskleding, waterbaanbootjes en achtbaankarretjes aan te passen, denkt de expert. "Omdat ze weten: over een paar jaar moeten we het misschien toch opnieuw doen. Ik verwacht ook dat dat het geval zal zijn." Het viel hem bovendien op dat op de nieuwe abonnementen voor seizoen 2023 nog het oude logo staat. "Dat is eigenlijk wel heel raar." Janssen: "Daar heb je al een eerste hint."



Taets vraagt zich af hoe het geweest moet zijn toen het ingehuurde marketingbureau het logo voor het eerst presenteerde aan het management van Bobbejaanland. "Dan heb je toch zoiets van: what the fuck?" Copresentator Janssen denkt dat er misschien wel twintig verschillende opties zijn gemaakt. "En dan hebben ze de lelijkste van allemaal uitgekozen", grinnikt Taets. "Ik dacht dat het een grap was."



Tien minuten

Kenner Dennis Janssen kan naar eigen zeggen "tien minuten aan één stuk praten over hoe lelijk en hoe ongepast" het logo is. "Het is ongelofelijk lelijk, afzichtelijk en slecht bedacht." Taets daarop: "Je vraagt je af: waarom nu dit logo? Los van het feit dat we het alle twee lelijk vinden: wie vond dat Bobbejaanland een nieuw logo nodig had op dit moment?"



De pretparkdeskundige gokt dat de operatie het park zo'n 100.000 euro kost. "Bobbejaanland heeft zo veel plekken in het park die echt dringend onderhoud nodig hebben, zo veel attracties waar dringend iets aan gedaan moet worden. Waar heb je in godsnaam een emmer met geld gevonden om een nieuw logo in te voeren en waarom was het een goed idee om al dat geld aan een logo te spenderen?! De enige drie, vier of vijf mensen van de hele wereld die dat een goed logo vinden, werken in Lichtaart."