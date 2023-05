Bobbejaanland

Toch geen muziekfestival in Bobbejaanland dit jaar: 'Geen samenwerking dit seizoen'

Een groot muziekfestival dat in augustus plaats zou moeten vinden in Bobbejaanland, gaat toch niet door. Het zogeheten 100% Retro Festival stond eigenlijk op het programma voor augustus vorig jaar. Door tegenvallende verkoopcijfers werd het evenement op het allerlaatste moment geannuleerd. De organisatie beloofde dat het festival op zondag 20 augustus 2023 alsnog gehouden zou worden in het Vlaamse pretpark.

Inmiddels is duidelijk dat er dit jaar definitief geen 100% Retro Festival zal komen in Bobbejaanland. "Er is geen samenwerking met 100% Retro dit seizoen", luidt het korte maar krachtige antwoord van een Bobbejaanland-woordvoerster aan Looopings. Het attractiepark zou alleen als locatie fungeren: voor de organisatie en ticketverkoop is een externe partij verantwoordelijk, onder leiding van Hugo Foets.

Foets deed de afgelopen maanden veel mooie beloftes. Zo zei hij dat er al een deal was met Bobbejaanland over een nieuw festival, garandeerde hij dat er in 2023 absoluut een festival zou komen en beloofde hij dat alle gedupeerden snel hun ticketbedrag terugbetaald zouden krijgen. Ook tegenover Looopings bleef hij de afgelopen maanden volhouden dat hij zeer spoedig moet goed nieuws zou komen over het festival.



Nette manier

De directie van Bobbejaanland stond in eerste instantie wel open voor een nieuwe samenwerking, mits 100% Retro de geannuleerde editie van 2022 op een nette manier zou afronden. Dat is nog niet gebeurd, gezien het aantal personen dat nog wacht op een terugbetaling.



Foets liet eerder weten dat hij zou zoeken naar een nieuwe locatie wanneer Bobbejaanland toch niet over de brug zou komen. Maar drie maanden voordat het festival zou moeten plaatsvinden, kan de organisator geen nieuwe plek noemen. Hij blijft wel volhouden dat er nog steeds plannen zijn om het 100% Retro Festival aankomende zomer ergens in België te houden, los van Bobbejaanland. Foets wacht naar eigen zeggen op goedkeuring van de autoriteiten. Tot die tijd wil hij er on the record niets over kwijt.



Niet bijgewerkt

De website 100procentretro.be is al sinds augustus 2022 niet bijgewerkt. Ook op de Facebook-pagina van het festival blijft het stil. De reacties onder het laatste bericht, daterend van 19 augustus 2022, zijn uitgezet. Onder andere posts wemelt het van de boze commentaren van mensen die hun geld terugeisen, maar nog geen cent hebben gezien. Er wordt niet op gereageerd.