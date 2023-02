Plopsa Group

Open brief in Vlaamse kranten spreekt steun uit voor Plopsa-directie

In verschillende Vlaamse dagbladen staat vandaag een open brief uit naam van tientallen medewerkers van de Plopsa Group. De paginavullende krantenadvertentie speelt in op beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van de Plopsa-directie, die in België al dagen het nieuws beheersen.



Ex-medewerkers getuigen dat op de Plopsa-kantoren sprake is van scheldkanonnades, kleineringen, pesterijen, het tegen elkaar opzetten van medewerkers en afdelingen, het eisen van extreme werktijden en het negeren van vakantieregels. Volgens Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof klopt dat niet. In de brief wordt die lezing onderstreept.

"Vol ongeloof lazen en hoorden wij het voorbije weekend veel eenzijdige verhalen over onze werkgever en ons management", valt er te lezen. "De harde getuigenissen van mensen die vaak slechts enkele maanden bij ons hebben gewerkt, raken ons in het hart. Plopsa bestaat 23 jaar en als je zonder filter deze verhalen los op elkaar gooit, krijg je uiteraard een aangepaste versie van de realiteit."



Onwaarheden

Zaken zouden "uit de context" worden gehaald en er zou sprake zijn van het vertellen van "onwaarheden". "Elk verhaal heeft immers altijd twee zijden. Het doet ons dan ook enorm pijn om te zien dat er een proces gevoerd werd in de media zonder dat we als Plopsa-medewerker gehoord werden. Plopsa is een mooi bedrijf met een hoge anciënniteit en wij werken hier graag."



De briefschrijver beweert dat er de afgelopen weken "tientallen brieven en mails" zijn geschreven aan dagblad De Tijd, in de hoop een positiever beeld te schetsen van het Plopsa-management. "Niemand maar dan ook niemand is hier op de werkvloer naar onze mening komen vragen, wij die hier allen samen zo lang werken. Uiteraard zijn we daarin ontgoocheld en zagen we gisteren veel traantjes in onze Plopsa-omgeving."



Voornamen

Wie de brief heeft opgesteld, is niet duidelijk. Het bericht wordt afgesloten met "het ongelooflijk fiere Plopsa-team". Er staan 156 voornamen onder, aangevuld met "de schrijvers van de vele steunbetuigingen die we allemaal mochten ontvangen". Zij spreken over "meer dan 200.000 dagen zonder grensoverschrijdend gedrag". "Uiteraard willen we bij dezen meer dan ooit Steve en ons management steunen en bedanken."