Walibi Holland

Pretparkfans grinniken om nieuw themagebied Walibi Holland: 'Mijn ogen branden'

Een nieuw themadeel in Walibi Holland kan niet op veel enthousiasme rekenen in de pretparkgemeenschap. Zelfs de meest optimistische pretparkfans hebben er moeite mee om iets positiefs te zeggen over de uitbreiding. In een video van de YouTube-talkshow Themepark Late Night nemen presentatoren Myrthe Veth en Emile Vierus zich voor om alleen positieve zaken te benoemen, daar dat mislukt direct al.



Zo zijn de pretparkliefhebbers totaal niet onder de indruk van de nieuwe rollercoaster Eat My Dust, laat staan van de manier waarop de attractie gedecoreerd wordt. "Het is niet zo heel best...", begint Vierus subtiel. "Het zijn een paar golfplaten." Veth kan haar lach amper inhouden. "Zij gaan gewoon naar de Gamma, zo: geef mij maar een paar van die platen, verfje, hup, niks meer aan doen!"

De youtubers vragen zich af hoe de felle kleuren in het gebied over een paar jaar gaan ogen. Worden de decoraties netjes onderhouden, of laat Walibi de boel weer verslonzen? Het koppel vreest het laatste, verwijzend naar "het vervallen Festivalization-thema van eigenlijk het hele park".



Slim bedacht

Toch lukt het Veth om er iets positiefs over te melden. "Ze hebben het wel slim bedacht, het scheelt wel in onderhoud." Vierus: "Als je er echt over nadenkt, is het briljant bedacht, toch? We hebben niet zo veel geld om onderhoud te plegen, weet je wat we doen? Dát wordt gewoon de stijl: geen onderhoud."



Als een horecapunt in het nieuwe gebied ter sprake komt, vormgegeven als een container met een caravan, kunnen de videomakers het niet laten om zich te laten gaan. "Ook briljant gethematiseerd", sneert Vierus sarcastisch. "Het zit in een zeecontainer." Veth: "Mijn ogen branden nog van die foto! Wat verschrikkelijk! En die caravan!" De vraag die bij de fans blijft hangen: wat hebben zeecontainers überhaupt met het racethema te maken?



Vergane glorie

Presentatrice Veth ziet Walibi Holland vooral als vergane glorie. "Vroeger vond ik het echt cool, Walibi." Ze zet ook vraagtekens bij de nieuwe doelgroep van het pretpark: er wordt tegenwoordig meer gefocust op gezinnen met kleine kinderen. "Ik snap dat dus niet zo goed." Vierus blijft het park associeren met tieners en jongeren. "Toch is die doelgroep vaak best wel negatief eigenlijk, ook over dit weer."