Walibi Holland

Walibi Holland bevestigt locatie van dubbele nieuwe achtbaan

De locatie van de nieuwe single-rail coaster in Walibi Holland staat vast. Het pretpark opent in 2025 een zogeheten raptor coaster van de Amerikaanse leverancier Rocky Mountain Construction. De toevoeging komt te liggen in een gebied dat momenteel nog niet toegankelijk is voor publiek.



Looopings wist in mei vorig jaar al te melden dat de single-rail coaster naast de 46 meter hoge mega coaster Goliath moet komen te staan. Walibi-directrice Mascha Taminiau bevestigt die informatie nu in gesprek met dagblad de Stentor. Ze benadrukt dat het pretpark dankzij de gekozen plek verlost wordt van een jarenlang pijnpunt.

"De Goliath ligt nu aan een doodlopend pad", aldus Taminiau. "Dat is straks voorbij, we verbinden het met de rest van het park." Bezoekers kunnen dan vanaf de Goliath doorlopen naar de nieuwe coaster, in de richting van wildwaterbaan El Rio Grande. Op het beoogde terrein waren eerder de groendienst en halloweenspookhuis Haunted Holidays II gevestigd.



Google Maps

"Het is een geweldige uitbreiding, we voegen behoorlijk wat vierkante meters toe", vult de directrice aan. Ze blijft naar eigen zeggen zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden. "Ik kijk regelmatig op Google Maps. We onderzoeken voortdurend hoe we de bestaande ruimte effectiever kunnen gebruiken. We gaan een aantal dingen vervangen in de toekomst. En zullen meer toevoegen. We hebben bijna meer plannen en mogelijkheden dan tijd."



Walibi bestelde een dubbele single-rail coaster, met één baan voor families en één voor waaghalzen. Die laatste krijgt ook inversies. "Je vertrekt gelijktijdig en komt gelijktijdig aan en onderweg kun je elkaar bijna aanraken", aldus Taminiau. "De ene baan is voor de mensen die hem rustig willen proberen. De andere zorgt voor een heftigere sensatie." Eigenlijk zou de opening in 2024 plaatsvinden, maar het project liep vertraging op.