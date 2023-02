Efteling

Efteling twijfelt over toekomst van tijdschrift Wonder

De Efteling weet nog niet of de Wonder blijft bestaan, het tijdschrift voor abonnementhouders en andere Efteling-fans. Het magazine wordt al sinds 1994 op onregelmatige momenten uitgegeven. Tussen 2014 en 2020 verscheen het blad ongeveer twee keer per jaar. Daarna ontbrak de Wonder even vanwege de coronacrisis.



Vervolgens kwam er nog wel een editie in juli 2021. De voorlopig laatste uitgave, ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de Efteling, viel in maart 2022 op de deurmat. Sindsdien is het stil rond het tijdschrift. Een Efteling-voorlichtster geeft aan dat over de toekomst van de Wonder nog geen beslissing is genomen.

"We vinden het heel belangrijk om onze trouwste gasten goed te blijven informeren en verrassen", zegt de woordvoerster. Sinds 2018 gebeurt dat ook via de officiële Efteling Blog op efteling.com. "Daarbij ontstaat steeds vaker een overlap met de artikelen in het magazine.

Met de Efteling Blog kunnen we sneller inspelen op de actualiteit dan via een fysiek blad."



Efteling-traditie

Intern gaat men zich nog beraden over het voortbestaan van het magazine. "We kunnen dus nog niet zeggen of er dit jaar weer een editie gaat verschijnen." Mogelijk komt er na bijna dertig jaar een einde aan een Efteling-traditie. De Wonder was in de jaren negentig een idee van een reclamebureau, in de hoop zo veel mogelijk Nederlanders te kunnen bereiken met promotie voor het attractiepark.