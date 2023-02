Efteling

Video: gigantische Efteling-wagens bij carnavalsoptocht in Oldenzaal

De Efteling blijft een belangrijke inspiratiebron voor carnavalsverenigingen. Toeschouwers van de grote carnavalsoptocht in het Twentse Oldenzaal hebben zondag kunnen kijken naar meerdere indrukwekkende Efteling-wagens, vol met bekende elementen uit het Brabantse sprookjespark.



Jongerenvereniging De Greune Köttelpeerkes uit Denekamp bouwde de afgelopen maanden maar liefst drie Efteling-karren. Die werden voorafgegaan door een tractor met een beeltenis van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. "Wie brengt de wonder'n en magie met disse Efteling-fantasie", viel er te lezen.

Op de eerste grote wagen stonden onder andere Pardoes, Pardijn, de Sprookjesboom, de uil van Klaas Vaak, een elfje uit De Indische Waterlelies, orgelspeler Laaf Loetwiek uit het Volk van Laaf en de Pagode. Daarna volgde sprookjesfiguur Langnek als een aparte wagen, zittend op een rots met Efteling-dukaten, een sleutel en een schatkist.



Monsieur Cannibale

Voor de derde en laatste Efteling-kar werd inspiratie gehaald uit onder meer De Zes Zwanen, Roodkapje, Monsieur Cannibale, Carnaval Festival, De Trollenkoning, De Wolf en de Zeven Geitjes, De Reus en Klein Duimpje, Joris en de Draak en - wederom - Pardoes. Ook Disney werd vertegenwoordigd: kenners zullen zien dat voor Pinokkio en De Drie Biggetjes teruggegrepen was op de Disney-versies.



De metershoge wagens zaten vol met bewegende onderdelen. Leden van de carnavalsvereniging droegen speciale Efteling-outfits. Zo zag het publiek vele tientallen feestvierders verkleed als Pardoes, Pardijn of elfje voorbijkomen. Op de achtergrond klonken Efteling-geluiden en bekende Efteling-nummers. Uiteindelijk ging De Greune Köttelpeerkes er met de tweede prijs vandoor in de categorie praalwagens.