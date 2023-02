Parque Warner Madrid

Batman-achtbaan in Spaans pretpark krijgt andere naam

Een bekende achtbaan in het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid krijgt dit jaar een nieuwe naam. Het attractiepark presenteert aankomend seizoen de spectaculaire multi-launch coaster Batman Gotham City Escape. Tegelijkertijd is ervoor gekozen om een naamswijziging door te voeren bij een bestaande Batman-achtbaan.



In 2002 opende Parque Warner de inverted coaster Batman la Fuga. Sinds 2017 heet de achtbaan Batman: Arkham Asylum. Vanaf 2023 wordt wederom een andere naam gehanteerd, namelijk Shadows of Arkham. Arkham Asylum is de naam van een duistere psychiatrische inrichting uit de Batman-verhalen.

De reden van de naamsverandering is niet bekendgemaakt. Shadows of Arkham - 32 meter hoog en 823 meter lang - werd 21 jaar geleden gebouwd door de Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard. De topsnelheid bedraagt 83 kilometer per uur. Het attractietype, met zitplaatsen onder de rail, is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Black Mamba in Phantasialand en OzIris in Parc Astérix.



Taron

De nieuwe lanceerachtbaan Batman Gotham City Escape komt uit de fabriek van de firma Intamin uit Liechtenstein, bekend van onder andere Taron in Phantasialand en Toutatis in Parc Astérix. Tijdens een rit worden treinen drie keer gelanceerd, met een topsnelheid van 104 kilometer per uur. De aanwinst is 45 meter hoog en 1010 meter lang.



Beide Batman-attracties bevinden zich in DC Super Heroes World, één van de vijf themagebieden van Parque Warner. Na een wintersluiting gaat het park op vrijdag 24 februari weer open voor publiek. De openingsdatum van Gotham City Escape moet nog onthuld worden.