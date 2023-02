Attractiepark Toverland

Toverland deelt folders uit met aankondiging van nieuwe attracties

Bezoekers van Toverland worden op verschillende manieren gewezen op de nieuwe attracties die in 2023 opengaan. Eerder verscheen al een groot aankondigingsbord voor de toevoegingen in themadeel Avalon. Sinds afgelopen weekend staan de nieuwigheden ook alvast op de parkplattegrond. Nu worden er eveneens folders uitgedeeld.



Bij het verlaten van het attractiepark krijgen bezoekers de komende tijd een flyer in hun handen gedrukt met de titel 'Avalon - The next chapter'. Daarin worden alle aanstaande veranderingen in het gebied één voor één besproken, inclusief de bijbehorende ontwerpen. Verder valt er een boodschap te lezen van tovenaar Merlijn.

Op die manier probeert Toverland gasten ervan te overtuigen om later dit jaar nog eens terug te komen. Het park kan nog niet zeggen wanneer de uitbreiding af zal zijn. Op dit moment oogt Avalon als een grote bouwput, met stalen en houten constructies, hekken en zandhopen. Achtbaan Fenix is voorlopig wel gewoon operationeel.