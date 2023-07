Fraispertuis-City

Nieuw attractie in Frans pretpark draait om Mexicaanse pepers

Een Frans pretpark heeft een nieuwe attractie geopend met een bijzonder thema. De molen El Molcajete in attractiepark Fraispertuis-City staat in het teken van Mexicaanse pepers. Het gaat om een carrousel met veertien op en neer springende armen, gebouwd door de Italiaanse firma Technical Park.

Aan het uiteinde van elke arm bevinden zich drie zitplaatsen, met daarachter manden met rode, oranje of groene pepers. Het attractietype wordt wild spark genoemd. De minimumlengte bedraagt 1.10 meter, maar de rode stoelen zijn alleen toegankelijk vanaf een lengte van 1.30 meter.

Het park spreekt over "een imposante machine" en "een pittige attractie". Een molcajete is een stenen vijzel die gebruikt wordt om traditionele gerechten te bereiden. "Het unieke peperthema is hierop gebaseerd, als eerbetoon aan een belangrijk element uit de Mexicaanse cultuur."



Familiebedrijf

El Molcajete is de vervanger van de hoedenmolen Los Sombreros. Daar heeft men vorig jaar afscheid van genomen. Fraispertuis-City werd in 1966 opgericht door de familie Fleurent. Vandaag de dag is de bestemming in Noordoost-Frankrijk nog steeds een familiebedrijf.