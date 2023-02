Attractiepark Toverland

Dijkdoorbraak in Toverland: boottocht Merlin's Quest voorlopig dicht

Toverland moet bootjesattractie Merlin's Quest tijdelijk gesloten houden in verband met een dijkdoorbraak. De grote vijver in themagebied Avalon, waar de vaartocht zich bevindt, is leeggelopen. Dat gebeurde nadat de dijk naar een overloopvijver het begaf, bevestigt een woordvoerster van het Limburgse attractiepark aan Looopings.



In Avalon vinden op dit moment bouwwerkzaamheden plaats voor de komst van meerdere nieuwe attracties. Volgens Toverland heeft het doorbreken van de dijk daar niet mee te maken. "We verwachten dat de dijk is gaan lekken en daardoor vervolgens is doorgebroken. Het is niet direct te linken aan de werkzaamheden."

Medewerkers zetten alles op alles om de attractie zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen, vertelt de woordvoerster. "Het gat in de dijk wordt op dit moment gedicht. Daarna wordt de vijver weer gevuld." Naar verwachting gaat Merlin's Quest aanstaande woensdag weer open.



Carnavalsvakantie

"We vinden deze tijdelijke sluiting uiteraard heel vervelend voor onze gasten. We doen ons uiterste best om het probleem te verhelpen." Het nieuwe Toverland-seizoen begon zaterdag. Tijdens de carnavalsvakantie in Zuid-Nederland is het park dagelijks geopend. In de maand maart openen de poorten alleen op woensdagen, zaterdagen en zondagen.