Wildlands Adventure Zoo Emmen

Vacature: wie wordt de nieuwe directeur van Wildlands Adventure Zoo Emmen?

Wildlands Adventure Zoo Emmen is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Vanwege het aanstaande vertrek van Erik van Engelen moet er iemand gevonden worden die het Drentse dierenpark de komende jaren kan leiden. Daarvoor staat nu een vacature open.



Van Engelen trok de dierentuin de afgelopen jaren uit het slop door verschillende pijnpunten aan te pakken, de financiën op orde te krijgen en nieuwe onderdelen toe te voegen. Hij sleepte het bedrijf ook door de coronacrisis. De volgende fase laat hij aan iemand anders over. Wanneer de huidige directeur precies vertrekt, hangt af van de opvolging.

Solliciteren kan tot en met maandag 13 maart via het Groningse headhuntersbureau Talent Performance. Een Wildlands-directeur moet "een ondernemende en inspirerende leider" zijn, maar ook "een goede netwerker die strategisch en communicatief sterk is" en "iemand met een verbindende leiderschapsstijl, die als persoon open en toegankelijk is".



Subsidies

Een kandidaat zal niet alleen een passie moeten hebben voor dieren, maar ook voor gastgerichtheid, duurzaamheid en innovatie. Verder wordt benadrukt dat het belangrijk is om de regio goed te kennen: de gemeente Emmen is de enige aandeelhouder van Wildlands. De directeur houdt zich eveneens bezig met externe financieringen en subsidies.