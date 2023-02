Efteling

Duitse pretparkfan maakt stalen model van Efteling-achtbaan Baron 1898: 110 uur werk

Een Duitse pretparkfan heeft 110 uur gewerkt aan een stalen schaalmodel van Baron 1898, de bekende dive coaster uit de Efteling. Janick Burghardt, woonachtig in de Duitse gemeente Telgte, creëerde een spectaculaire miniatuurreplica waarvan alle details kloppen.



Het model is 105 centimeter hoog, 46 centimeter breed en 125 centimeter lang. De miniversie van de 'kathedraal van staal' weegt ongeveer 50 kilo. "De meeste onderdelen zijn gemaakt met behulp van een lasersnijder", vertelt Burghardt in gesprek met Looopings. "Dat wil zeggen dat elk onderdeel in het ontwerpproces al zo nauwkeurig mogelijk getekend moet worden."

Daarna volgde een schilderbeurt. Voor het ontwerpwerk schakelde de Duitser zijn vriendin Jana Maciejewski in. Samen creëerde het koppel al meerdere stalen achtbaanminiaturen, die Burghardt deelt op zijn Instagram-pagina @jbcoaster. "Maar dit was zonder twijfel het grootste en moeilijkste model dat we tot nu toe hebben gemaakt."



Droom

De modelbouwer is een groot liefhebber van de Efteling, zegt hij. "Het is één van mijn favoriete themaparken en het was altijd al onze droom om op een dag een model te kunnen maken van de indrukwekkende Baron-constructie." Die droom is nu uitgekomen. Hij weet nog niet wat de volgende grote stap wordt. "In theorie kan het nóg groter, maar onze ruimte is beperkt en het moet transportabel blijven."