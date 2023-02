Plopsaland De Panne

Plopsa-directie gesteund met spandoek: 'Wij staan 500 procent achter Steve'

Bij de ingang van Plopsaland is een spandoek verschenen om steun te betuigen aan de Plopsa-directie. Algemeen directeur Steve Van den Kerkhof ligt onder vuur naar aanleiding van een bericht in het Vlaamse dagblad De Tijd. Daarin komen verhalen voorbij van ex-werknemers die klagen over een verziekte werksfeer op de Plopsa-kantoren.



Er zou volgens hen sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, in de vorm van beledigingen en scheldpartijen. Van den Kerkhof gaf bij de publicatie van het artikel al aan dat hij zich totaal niet kan vinden in dat beeld. Hij ontving in 23 jaar tijd geen enkele klacht. Ook bij vertrouwenspersonen, de ondernemingsraad, een externe preventiedienst en eigenaar Studio 100 waren de verhalen niet bekend.

Dat Van den Kerkhof ook veel voorstanders heeft, blijkt uit de reacties die hij op social media ontving. "Bedankt voor de massale steunberichtjes", schrijft hij op Facebook. Aan Vlaamse media laat de directeur weten dat hij al "honderden steunbetuigingen" heeft ontvangen van huidige werknemers. "Dat doet deugd, ik hoop dat we als bedrijf hier sterker gaan uitkomen."



Mega Mindy

Een spandoek bij de entree van Plopsaland versterkt dat beeld. Bij een perkje met een gouden beeld van Mega Mindy werd een oranje spandoek opgehangen met blauwe letters. "Wij staan 500 procent achter Steve en het Plopsa-management!", valt er te lezen. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de actie.



Op de dag van de verschijning van het krantenartikel vond in Plopsaland een speciale jobdag plaats, bedoeld om nieuwe werknemers aan te trekken. Het evenement ging gewoon door. 's Avonds stond bovendien een speciaal personeelsfeest op de planning in Plopsa's Proximus Theater, ter ere van de aftrap van het nieuwe seizoen. Bij een prijsuitreiking zette Kabouter Klus, gespeeld door acteur Aimé Anthoni, Plopsa-medewerkers in het zonnetje.



Andere ervaring

Van den Kerkhof kijkt met vertrouwen vooruit. "Gelukkig hebben we honderden - bijna duizend - werknemers die een andere ervaring hebben met onze bedrijfscultuur, waar we fantastische dingen mee hebben gerealiseerd en nog zullen realiseren."