Bakken

Circustent in Deens pretpark verwoest door storm

Een grote circustent in het oudste pretpark ter wereld is dit weekend deels verwoest door een zware storm. Attractiepark Bakken, gelegen in de Deense hoofdstad Kopenhagen, huisvest sinds 1935 een vaste circusrevue: Cirkusrevyen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de tent getroffen door storm Otto.



"Gelukkig is niemand iets overkomen, maar het tentdoek van Cirkusrevyen is flink beschadigd geraakt", meldt Bakken op social media. Het circusmanagement vult aan dat ook een deel van de constructie is ingestort. "Sinds 1935 hebben we nooit zulke zware schade gezien na een storm."

Men is begonnen met het leeghalen van de tent, zodat de reparatiewerkzaamheden kunnen beginnen. "We zijn opgelucht dat er op dit moment geen optredens plaatsvinden in de tent. Daardoor is geen schade ontstaan aan de scenografie en de techniek."



Oplossingen

De tent bevindt zich aan de rand van het park, tussen waterbaan Vandrutschebanen en familieachtbaan Mine Train Ulven. Bakken is tot vrijdag 31 maart gesloten voor publiek. De circusshow moet vanaf donderdag 11 mei weer gaan draaien. "We kijken naar verschillende oplossingen, maar één ding is zeker: we spelen in mei!", belooft de organisatie.