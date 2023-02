Plopsa Group

Vlaamse krant komt met verhalen over verziekte werksfeer bij Plopsa: directie ontkent

Volgens de Vlaamse zakenkrant De Tijd is er sprake van een verziekte werksfeer bij de Plopsa Group, waar bijvoorbeeld Plopsaland De Panne onder valt. Het dagblad zegt van tientallen personen verhalen gehoord te hebben over grensoverschrijdend gedrag op de Plopsa-kantoren, waarbij personeelsleden worden uitgescholden en gekleineerd. De directie ontkent dat met klem. Moederbedrijf Studio 100 heeft een onderzoek ingesteld.



De Tijd spreekt over "de schaduwkant van Plopsa". In een lang artikel wordt Steve Van den Kerkhof, directeur van Plopsa sinds de oprichting in 2000, verweten barbaars om te springen met zijn medewerkers: wie niet bereid is om zeer hard te werken, zou weggepest of ontslagen worden. Ook de marketingdirecteur en financieel directeur bij Plopsa zouden zich schuldig maken aan dergelijke praktijken.

Voor haar onderzoek sprak journaliste Sarah Lamote tussen november 2022 en februari 2023 naar eigen zeggen met 52 mensen, voornamelijk oud-medewerkers van Plopsa van uiteenlopende afdelingen. 45 van hen zouden getuigd hebben over incidenten met het management tussen 2003 en nu.



Incompetent

Uit het beeld wat in de krant wordt geschetst, blijkt dat werknemers zich vaak vernederd of bang voelden. Zo beweert iemand belachelijk gemaakt te zijn tijdens een vergadering. Managers zouden over de schreef gaan door personen incompetent te noemen. "Vaak gaat het over mensen die niet kunnen of willen meedraaien in het systeem van Van den Kerkhof", valt er te lezen.



"Zij spreken niet alleen over beledigingen en scheldpartijen, wijdverspreid zijn ook de getuigenissen van mensen die in een 24/7-cultuur tot het uiterste gedreven worden en soms over de rand worden geduwd." Klagen over het moeten draaien van veel overuren zou uiten den boze zijn. Sommige betrokkenen zeggen te kampen met een burn-out of een depressie.



Facebook-bericht

Een voormalig medewerkster vertelt hoe ze werd aangesproken door de marketingdirecteur na het plaatsen van een Facebook-bericht met een Plopsa-figuur in een foutief kostuum. "Plots begon hij me uit te schelden met alle scheldwoorden die je je maar kan inbeelden, terwijl iedereen het kon horen. Tijdens mijn exitgesprek zei hij dat ik dom was en geen talent had."



Tot nu toe is er geen enkele officiële klacht ingediend tegen het bedrijf of de managers. In een reactie laat directeur Van den Kerkhof weten dat hij zich totaal niet herkent in alle beschuldigingen. "Ik kan ten stelligste ontkennen dat er mensen vernederd of geviseerd worden", laat hij weten. "Meerdere huidige directeuren en managers, die al tiental jaar met mezelf samenwerken, kunnen dit getuigen. Ook scheldpartijen zijn volledig uit den boze."



Geen concessies

Van den Kerkhof benadrukt dat er intern wel een "grote bezorgdheid" is als het om veiligheid en procedures gaat: op dat vlak worden geen concessies gedaan. "Bij sommige directeuren of managers kan dit hard overkomen. Iedereen moet wel beseffen dat we meer dan vier miljoen bezoekers, waaronder meer dan de helft kinderen, tientallen keren per dag in onze attracties laten plaatsnemen."



Daarnaast meldt Van den Kerkhof dat hij directeuren en managers die goed presteren graag alle vrijheid geeft. Nieuwe managers en afdelingen die niet naar wens presteren, worden nauwlettender in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd. "In geen geval worden afdelingen of personen tegen elkaar opgezet of roddels door mezelf verspreid."



Bewuste keuze

En wat betreft de overuren: de Plopa-baas geeft aan dat leidinggevenden hun werktijd zelf vrij kunnen organiseren. Dat is "inherent aan de functie en het salarispakket". "Meerprestaties zijn een bewuste keuze van de leidinggevenden in functie van de noodzaak op dat moment. Dit alles is ook zo vermeld in de arbeidsovereenkomst."



Van den Kerkhof geeft ten slotte aan dat hij de afgelopen 23 jaar nog nooit klachten heeft gekregen over de genoemde zaken. "Noch intern, via ondernemingsraad, preventiecomité of syndicale delegatie, noch via onze interne vertrouwenspersoon, noch via onze externe preventiedienst Liantis." Onafhankelijk onderzoek zou ook aantonen dat er intern geen problemen waren. Verder was er recentelijk een welzijnsenquête onder het personeel met een algemene tevredenheid van 95 procent, plus 99 procent werkplezier. En 25 procent van het huidige managementteam verliet ooit het bedrijf om later weer terug te keren. "Het gras was niet groener elders."



Advocate

Waar komen de klachten dan vandaan? "Helaas kan niet iedereen mee in de snelle groei van Plopsa en leidt dit klaarblijkelijk tot ongenoegen. Ik heb hier wel steeds in eer en geweten mijn verantwoordelijkheid genomen in het belang van het bedrijf." Voor de zekerheid stelt eigenaar Studio 100 toch een extern onderzoek in naar de werkomgeving bij Plopsa. Daarvoor is advocate Christine Mussche aangewezen. "Zolang het onderzoek loopt, behouden we het vertrouwen in het management van Plopsa", luidt de reactie van Studio 100.