Papéa Parc

Frans pretpark geeft klassieke wilde muis een nieuw leven

Een klassieke achtbaan van het type wilde muis krijgt een nieuw leven in een Frans pretpark. Na jarenlang op allerlei kermissen gestaan te hebben, heeft een rollercoaster van fabrikant Maurer Rides een vaste plek gekregen in Papéa Parc in de buurt van de Noordwest-Franse stad Le Mans.



Op de kermis heette de attractie nog Wilde Maus. Na een opfrisbeurt wordt de achtbaan Speedy Nuts genoemd. Karretjes halen een topsnelheid van 45 kilometer per uur. De baan heeft ook in meerdere Franse pretparken gestaan: Parc d'Attractions Marseillan-Plage, Luna Park Carnon, Antibes Land en Fabrikus World.

Het model - 370 meter lang en 15 meter hoog - is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Kopermijn in Drievliet en Crazy Mine in het Duitse Hansa-Park. Papéa Parc schakelde de gespecialiseerde firma Universal Rocks in voor het toevoegen van een ingang in thema. Voortaan staat de coaster in het teken van eekhoorns.