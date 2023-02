Efteling

Efteling-bezoekers halen kattenkwaad uit: zeepsop in vijvers

Verschillende vijvers in de Efteling zaten vandaag plotseling vol met zeepsop. Onverlaten bleken onder het mom van een grap zeep of shampoo in meerdere waterpartijen gegooid te hebben. Daardoor ging het schuimen bij De Nieuwe Kleren van de Keizer en De Kleine Zeemeermin in het Sprookjesbos.



Ook de Pelikaanfontein, de fontein op het plein voor het Carrouselpaleis, werd het slachtoffer van grappenmakers. In een reactie op Twitter benadrukt de Efteling dat het niet gaat om een actie van medewerkers. "Dit is inderdaad door andere bezoekers in de vijver gegooid en we gaan nu de vijver schoonmaken."

De Pelikaanfontein werd vrijdagmiddag al geleegd om van het schuim af te komen. Op de bodem waren vervolgens nog resten van het zeepsop zichtbaar. Dezelfde werkwijze zal men ook toepassen bij de waterbakken in het Sprookjesbos.