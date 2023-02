Disneyland Paris

Vernieuwd restaurant geopend in Disneyland Paris: sandwich voor 23 euro

Eén van de horecagelegenheden in Disneyland Paris heeft een metamorfose ondergaan. De Duitse kroeg King Ludwig's Castle in Disney Village werd de afgelopen weken omgebouwd tot een Engelse pub. De nieuwe naam luidt The Royal Pub. Het restaurant wordt niet uitgebaat door Disney, maar door het externe horecabedrijf Groupe Bertrand.



The Royal Pub bestaat uit een café- en een restaurantgedeelte. In totaal duurde de transformatie nog geen zes weken. Er is dan ook niet bijster veel veranderd. Hier en daar werd het interieur opgeknapt. Men hing nieuwe lampen op en verwijderde oude vaandels. Op veel plekken komen bezoekers nog verwijzingen naar het vorige thema tegen.

De belangrijkste wijzigingen vonden plaats aan de buitenkant, waar het exterieur nu zwart met bordeauxrood oogt. Ook kwam er een terrasje. Daarnaast is er een nieuwe menukaart geïntroduceerd, met als belangrijkste items een hamburger met bacon, kaas en ui (24 euro), een sandwich met pastrami (23 euro) en rundvlees gestoofd in Guinness-bier (26 euro).



Caesarsalade

De lijst met Britse specialiteiten bestaat verder uit fish and chips (22 euro), gegrild Schots rundvlees (29 euro), champignonpastei (23 euro), macaroni met kaas (19 euro) en kip tikka masala (24 euro). Andere opties: een burger met pulled pork (22 euro), een kipburger (21 euro), een caesarsalade (21 euro) en een vegetarische poké bowl (19 euro).



De horecalocatie beschikt ook over een uitgebreide drankenkaart, met verschillende soorten bier, wijn en sterke drank. Voor een glas Guinness-bier van 50 centiliter wordt bijvoorbeeld 10 euro gevraagd. De prijzen van cocktails variëren tussen 10,50 en 12 euro. The Royal Pub is dagelijks geopend van 11.30 tot 23.00 uur. Tussen 17.30 en 19.00 uur is het happy hour. Dan zijn de drankjes iets goedkoper.