Efteling: Danse Macabre

Efteling onthult ontwerp van buitengebied Danse Macabre: attractiegebouw, wachtrij en horeca

De Efteling onthult vandaag hoe het gebied rond de nieuwe attractie Danse Macabre eruit gaat zien. Tegelijkertijd is het exterieur van het 20 meter hoge attractiegebouw voor het eerst in volle glorie te aanschouwen. Spookspektakel Danse Macabre wordt onderdeel van het griezelige themadeel Huyverwoud, waar ook verschillende horecalocaties, toiletten en een souvenirwinkel gerealiseerd worden. Een zeer gedetailleerde tekening van Efteling-ontwerper Jeroen Verheij verraadt de opzet van het duistere woud.



De wachtrij van Danse Macabre komt te liggen aan het zogenoemde Abdijplein, gelegen naast familieachtbaan Max & Moritz en tegenover wildwaterbaan Piraña. Bezoekers kunnen daar kiezen tussen twee ingangen: de reguliere wachtrij en een aparte rij voor single riders. Wie alleen is, wandelt direct richting een trap bevestigd aan de zijgevel van het attractiegebouw. Andere gasten betreden de genoemde Kruysgang.

Vervolgens wandelen ze via de Kruydentuyn naar het Kerkhof, waar ze grafstenen en een mausoleum aantreffen. Hier wordt de toon gezet voor de attractie. Na rondgezworven te hebben tussen de graven, worden waaghalzen een duister bos in gestuurd. Het laatste gedeelte van de wachtrij bevindt zich in het bosgebied dat Efteling-fans kennen als het Heksenpad. Het gebouw van Danse Macabre, vormgegeven als een vervallen abdij, is bereikbaar via een grote houten brug.



Koorbanken

De attractie zelf bestaat uit een draaiende en kantelende schijf met zes draaiende koorbanken erop. Bezoekers kunnen als het ware dansen op de klanken van het beroemde klassieke muziekstuk, terwijl de ruïne om hen heen op huiveringwekkende wijze tot leven komt. Het ritsysteem wordt geleverd door de gerenommeerde fabrikant Intamin uit Liechtenstein.







In het complex bevindt zich ook de souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken. De naam is een verwijzing naar het onheilspellende achtergrondverhaal rond de familie Charlatan, dat in de aanloop naar de opening uit de doeken wordt gedaan in making-of-video's en in een speciale entertainmentact met een raadselachtig draaiorgel.



Muziekconcours

Het orgel lijkt een blijvertje te zijn, want het muziekinstrument heeft een plaats gekregen op het ontwerp van het buitengebied. De ingang van de winkel lijkt sprekend op de oude entree van het verdwenen Spookslot. Versleten banieren maken melding van een mysterieus muziekconcours, dat lang geleden plaatsgevonden moet hebben.



Schuin tegenover Danse Macabre komt een nieuw gebouwtje te staan dat de titel 't Koetshuys draagt. Het assortiment zal onder andere bestaan uit popcorn en suikerspinnen. Even verderop, op de oude plek van het gesloopte horecapunt Het Seylend Fregat, verrijst een groter bouwwerk met drie verschillende functies. Uit een vergunningsaanvraag bleek eerder al dat er onder andere toiletten gepland zijn.



Spoken

Dat nieuwe toiletblok krijgt de ludieke benaming De Laetste Hoop. "Hier is het overigens niet altijd even rustig toiletteren, zul je wel merken", zegt ontwerper Verheij. Het middelste gedeelte van het complex dient als personeelsruimte. Aan de kant van de Piraña realiseert men In den Swarte Kat, een soort supermarktje. Volgens het verhaal was dit vroeger een taverne.



Het gebouw is deels afgebrand en half ingestort. De Efteling belooft een "uitgebreid assortiment aan verpakte en verse kruidenierswaren". "En pas op: bij vlagen kan het hier binnen behoorlijk spoken", aldus Verheij. Het terras van Het Seylend Fregat blijft behouden.



Holle Bolle Gijs

Verder kenmerkt de omgeving zich door afgebrokkelde muren, lantaarns en opvallend veel bomen. Het nisje van Matroos Gijs, de Holle Bolle Gijs die voorheen achter het Spookslot te vinden was, blijft staan. Daar komt naar verwachting een andere papiervreter te staan, passend bij het thema van Danse Macabre. In den Swarte Kat en De Laetste Hoop gaan over enkele maanden al open. De rest van het 25 miljoen euro kostende project moet in 2024 gereed zijn.