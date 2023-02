Plopsaland De Panne

Foto's: attracties in nieuw themagebied Plopsaland staan op hun plek

Plopsaland De Panne is bezig met het installeren van de attracties in het nieuwe themagebied Circus Bumba. De overdekte uitbreiding, die later dit jaar opengaat, telt drie mechanische attracties, twee speelplekken en een theater. Ook worden een souvenirwinkel en meerdere horecagelegenheden gerealiseerd.



Een fotoreportage laat zien wat de stand van zaken is in de grote hal, die neergezet werd op de plek van een oud theatergebouw. Zo staan ballonnenmolen Bumballoon en draaiende bus De Dolle Bus al op hun plek. In de oorspronkelijke bouwplannen was sprake van een kleinschalig reuzenrad. Uiteindelijk is toch gekozen voor de bus.

De belangrijkste attractie in Circus Bumba wordt de kleurrijke darkride Op Reis met Bumba, waarvan het transportsysteem afkomstig is van de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. Een deel van de decorstukken is al af. Bezoekers rijden langs vrolijke taferelen rond clown Bumba en zijn vrienden. Het gaat om de tweede darkride in het park, na Het Bos van Plop uit 2000.



De Brandweer

Op de voormalige locatie van het verdwenen snackrestaurant Fred Kroket wordt het nieuwe restaurant De Spiegeltent gerealiseerd, inclusief het kleinere uitgiftepunt Bumba Snack aan de zijkant. Even verderop verdween deze week de negentien jaar oude attractie

De Brandweer.



Donutmerk Dunkin', nu nog gevestigd in een container, krijgt een vaste plek aan de buitenzijde van het gebouw. Een speelboom in het Bumba-gedeelte draagt de naam Poppa's Klimtoren. Verder kunnen kinderen zich uitleven in de ballenbak Tumbi's Ballenbad. De bouw van Circus Bumba kost volgens Plopsa 12,5 miljoen euro. Een openingsdatum is nog niet bekend.