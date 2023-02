Disneyland Paris

Video: bezoeker Disneyland Paris beklimt paradewagen

Medewerkers van Disneyland Paris hebben afgelopen weekend moeten ingrijpen bij een parade. Een brutale vrouw besloot zondagmiddag tijdens de muzikale stoet Dream and Shine Brighter op één van de paradewagens te klimmen. Dat is te zien in een YouTube-video.



De bezoeker stapte op een trap en leek de intentie te hebben om naar boven te klimmen, waar Goofy op dat moment aan het dansen was. Ze kon tegengehouden worden door een personeelslid, die haar bij haar mouw greep en weer naar beneden trok. Een collega sommeerde de vrouw vervolgens om afstand te nemen.

Ondanks het ingrijpen van de medewerkers bleef de vrouw glimlachen. Ze sloeg een hand voor haar mond en leek zich van geen kwaad bewust. De parade, die meermaals per dag wordt opgevoerd ter ere van het dertigjarig bestaan van Disneyland, kon gewoon doorgaan.



Regels

Op YouTube zorgen de beelden voor boze commentaren van Disney-fans, die niet begrijpen waarom bezoekers zich niet aan de regels houden. "Beschamend" is een exemplarische reactie. "Mensen hebben echt geen respect meer", verzucht iemand. "Het ergste is nog wel dat ze erom moet lachen", schrijft een ander.