Attractiepark Toverland

Toverland zet nieuwe attracties alvast op parkplattegrond

Bezoekers van Toverland kunnen nu alvast ontdekken hoe het park er komende zomer gaat uitzien. Themadeel Avalon wordt in 2023 flink uitgebreid. Op de plattegrond van de Noord-Limburgse trekpleister zijn de nieuwe attracties verschenen die later dit jaar opengaan.



Na een winterstop van enkele weken startte dit weekend het nieuwe Toverland-seizoen. Daar hoort ook een nieuwe kaart bij. Hoewel de toevoegingen in Avalon de komende maanden nog in aanbouw zijn, zijn al zichtbaar op de plattegrond. Er hangen voorlopig wel witte wolkjes boven.

Het gaat om parachutetoren Dragonwatch, vliegtuigmolen Pixarus, rondrit Garden Tour, carrousel Jumping Juna, dreumesspeeltuin Little Dragons en waterspeelplaats Sparky's Splash Dock. Aan de oever van boottocht Merlin's Quest zijn de nieuwe huisjes van het interactieve straatje Waterdwarf Alley te zien.



Draken

Speelplek Arthur's Tournament wordt verplaatst. Verder nemen enkele draken hun intrek in Avalon en realiseert Toverland een 8,5 meter hoge toverklok. Het park kan nog niet zeggen wanneer de uitbreiding af zal zijn. In alle uitingen wordt tot nu toe gesproken over "medio 2023".