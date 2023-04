Nieuws

Honderd jaar Disney: ontdek de tentoonstelling Disney100: The Exhibition in München

In Duitsland is de komende maanden een uitgebreide expositie te vinden voor Disney-fans. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van The Walt Disney Company streek Disney100: The Exhibition neer in de Duitse stad München. Liefhebbers kunnen zich verheugen op tal van bijzondere objecten uit de honderdjarige geschiedenis van het wereldberoemde mediabedrijf. Ook voor de Disney-themaparken is veel aandacht.



De historie en de evolutie van The Walt Disney Company staan centraal. Er worden voornamelijk tekeningen en rekwisieten getoond uit films en attractieparken, aangevuld met fragmenten uit documentaires. Walt Disney zelf verschijnt als een videoprojectie, gecreëerd met behulp van archiefmateriaal en artificial intelligence. Nederlanders zullen een decoratief boek herkennen, gemaakt voor de Nederlandse versie van Disney-klassieker Snow White and the Seven Dwarfs.

Een apart gedeelte van de tentoonstelling is ingeruimd voor de Disney-pretparken. Topstukken zijn een maquette van de verdwenen attractie Adventure Thru Inner Space, een beer van poppenshow Country Bear Jamboree, een voertuig van Mr. Toad's Wild Ride, een pop uit It's a Small World, een gondel van Peter Pan's Flight en een maquette van het Castle of Magical Dreams uit Hong Kong Disneyland.







Disneyland Paris

Daar staat ook een groot scherm met praktische info over alle parken en themalanden, inclusief de belangrijkste attracties per gebied. Hoewel de expo is opgebouwd in Europa, ligt de focus niet op Disneyland Paris. Het resort komt hier en daar wel voorbij, maar de meeste objecten zijn afkomstig uit de Verenigde Staten.



Ook op andere plekken in de expositie spelen de Disney-pretparken een rol. Zo treffen bezoekers op de afdeling over shows en kostuums de Olaf-pop aan uit de show Frozen - Live at the Hyperion (Disney California Adventure Park). Bij een passage over de film Jungle Cruise zijn tekeningen en een maquette van de gelijknamige attractie te zien.







Animatronics

Waar het gaat over technologische ontwikkelingen, worden onderdelen van animatronics uit Pirates of the Caribbean en The Hall of Presidents tentoongesteld. In de muziekhoek hangt de partituur van het iconische nummer Yo Ho (A Pirate's Life for Me), bekend van de Pirates-darkride.



De collectie werd samengesteld in samenwerking met de Walt Disney Archives. Disney-baas Bob Iger verzorgde het voorwoord. Alle informatie is beschikbaar in het Duits en in het Engels. Wie alles wil zien, heeft tussen de drie en vier uur nodig. Bij de uitgang bevindt zich een souvenirwinkel met onder meer truien, bekers, mokken en T-shirts in Disney100-stijl.



Londen

Disney100: The Exhibition is nog tot en met zondag 3 september dagelijks te bezoeken in evenementenlocatie Kleine Olympiahalle. Online ticketprijzen variëren momenteel van 24,90 tot 28,90 euro. In het najaar komt de expositie naar Londen. Er bestaat ook een Amerikaanse versie van de tentoonstelling. Die is tot eind augustus te zien in de stad Philadelphia.