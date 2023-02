Walibi Holland

Golfplaten, autobanden en containers in nieuw themagebied Walibi Holland

Nieuwe tekeningen tonen wat Walibi Holland van plan is met Speed Zone Off-road. Het pretpark opent dit jaar een nieuw themagebied met meerdere attracties op de voormalige locatie van de kartbaan. De uitbreiding komt in het teken te staan van geverfde golfplaten, autobanden en zeecontainers.



Zoals we de laatste jaren van de Nederlandse Walibi-vestiging gewend zijn, spelen graffiti, hippe kreten, felle kleuren en willekeurige voorwerpen ook een belangrijke rol. Vaste ontwerppartner Leisure Expert Group bedacht een zone gebaseerd op een zanderige, onverharde wegen.

De belangrijkste attractie wordt de 12 meter hoge familieachtbaan Eat My Dust. Het station is vormgegeven als een garage voor quads. Het dak, omhoog gehouden met een podiumconstructie, wordt gemaakt van kleurrijke golfplaten. Dergelijke platen vormen ook meermaals de naam van de rollercoaster.



Caravan

In de omgeving zijn banden, tonnen en afzetlinten zichtbaar. Aan een takel hangt een wagentje. "Pump it up!", is op een muur gekliederd. Even verderop wordt een horecagelegenheid gerealiseerd, bestaand uit een gele container met een afdak van golfplaten. Ook de toiletten in het gebied worden verborgen in een container. Bezoekers betreden de wc's via een caravan.



De Italiaanse fabrikant Zamperla leverde niet alleen de achtbaan, maar ook een fietsmolen met de naam Wind Seekers. Inzittenden moeten paravliegers voorstellen. Als ze trappen, wordt hun zitje omhoog gelift. Het hart van de interactieve carrousel bestaat uit opgestapelde banden met een grote pylon erop.



Mengelmoes

Al met al kenmerkt Speed Zone Off-road zich door een vrij goedkope uitstraling. Walibi Holland heeft klassieke pretparkthema's enkele jaren geleden in de ban gedaan. Onder de noemer Festivalization wordt het park sindsdien aangekleed in een festivalstijl. Waar andere attractieparken bezoekers willen onderdompelen in een andere wereld, kiest Walibi voor een mengelmoes van voorwerpen uit het dagelijks leven.



Vorig jaar werd parkdeel Zero Zone nog onder handen genomen. Daar verschenen bijvoorbeeld abstracte kunstwerken, stroomkabels, betonblokken, stalen hekken en bij elkaar geraapt puin. In 2024 is W.A.B. Plaza aan de beurt.