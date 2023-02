Attractiepark Toverland

Toverland presenteert Waterdwarf Alley: huisjes met interactieve effecten

Toverland realiseert enkele sprookjesachtige huisjes in themagebied Avalon. Waterdwarf Alley, een nieuw straatje met interactieve taferelen, moet zorgen voor meer leven in de brouwerij. Bezoekers kunnen langs de huisjes wandelen of varen, want de toevoegingen zijn ook zichtbaar vanuit boottocht Merlin's Quest.



In Waterdwarf Alley wonen de Waterdwarfs; groene figuurtjes die Avalon volgens het verhaal draaiende houden. Enkele dwergjes zijn al langer te vinden in het stationsgebouw en het darkridegedeelte van Merlin's Quest. Binnenkort zien voorbijgangers hoe de personages leven en werken. De opzet is vergelijkbaar met het Sprookjesbos of het Volk van Laaf uit de Efteling, maar dan kleinschaliger.

Het straatje, gelegen tussen restaurant The Flaming Feather en het station van de vaartocht, bestaat uit drie verschillende gebouwtjes. In Blacksmiths' Workshop worden schilden, zwaarden, helmen en toverketels gesmeed. Passanten kunnen het vuurtje opstoken door een windwijzer te bewegen. En door aan een belletje te rinkelen, wordt duidelijk wat er schuilgaat in een helm. Een waterrad aan de achterzijde wordt aangedreven door vissen.



Hart ontdooien

Frost Dragon Statue is een standbeeld ter herinnering aan de tijd dat ijsheks Morgana het voor het zeggen had in Avalon. Bezoekers leggen hun hand op een steen in de hoop Morgana's hart te kunnen ontdooien. "Ontdek je eigen krachten en wie weet staat je hier dan wel een ijskoude verrassing te wachten", meldt Toverland.



De bewoner van Creatures Cottage is even niet thuis, dus de fantasiedieren uit Avalon zagen hun kans schoon om het onderkomen over te nemen. Toverland spreekt over een "komisch schouwspel". "Al snel zul je opmerken dat niet alleen kleine, maar ook gigantische dieren hun intrek hebben genomen." Een reusachtige draak steekt zijn kop door een metershoge schoorsteen. In bed liggen drakeneieren. Door in een toeter te roepen, wordt een knorrige pad wakker.



Jean Gelissen sr.

Tot slot is er het Books & Spells House, de lokale bibliotheek van Avalon. Merlijn is er kind aan huis. Bezoekers kunnen de beroemde tovenaar er een betoverd schaakspel zien spelen met een waterdwerg. Het groene mannetje heeft niet geheel toevallig iets weg van Jean Gelissen sr., de oprichter en eigenaar van Toverland. Door te draaien aan een zandloper, wordt de tijd in het huisje als het ware voor- of achteruit gespoeld.



Waterdwarf Alley is onderdeel van een gigantische upgrade van Avalon, samen met de komst van vier mechanische attracties, een waterspeelplaats, een dreumesspeeltuin en nieuwe thema-elementen als draken en een muzikale klok. Het Limburgse themapark investeert er ongeveer 10 miljoen euro in. Toverland heeft nog niet aangekondigd wanneer het bouwproject afgerond moet zijn.