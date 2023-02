Efteling

Zwevende planeten naar beneden gevallen in Efteling-attractie Droomvlucht

Bij de renovatie van Droomvlucht in de Efteling is een opmerkelijk ongeluk gebeurd. In één van de scènes van de populaire attractie vielen onlangs grote decorstukken naar beneden. Het gaat om de Hemelburchten-scène, waar meerdere zwevende planeten naar beneden kwamen.



De decorelementen raakten daardoor beschadigd, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Zwevende planeten hebben schade opgelopen", aldus de voorlichter. Hij kan niet uitweiden over de toedracht. "We zijn op dit moment aan het kijken wat de schade is en hoe we dit kunnen oplossen." Volgens ingewijden is de kabel waar de onderdelen aan hingen per ongeluk geknapt bij werkzaamheden.

Droomvlucht is al sinds eind oktober 2022 dicht voor een zeer ingrijpende verbouwing. Daarbij wordt de baan vernieuwd. Tegelijkertijd heeft men veel aandacht voor de decors, die onder andere worden gepoetst en geschilderd. In het Hemelburchten-gedeelte ging het dus fout. De voorlichter beweert dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie.



Heropening

Volgens de Efteling komt de geplande heropening van Droomvlucht niet in gevaar door het voorval. Wel is het mogelijk dat één of meerdere planeten zullen ontbreken als de darkride weer toegankelijk is. De attractie moet op zaterdag 4 maart opnieuw in gebruik genomen worden.



Hemelburchten is de naam van de vierde grote scène van Droomvlucht. Bezoekers zweven er normaal gesproken tussen de sterren, langs glinsterende luchtkastelen en sprookjesachtige planeten. De iconische attractie, ontworpen door wijlen creatief directeur Ton van de Ven, opende drie decennia geleden.