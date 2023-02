Efteling

Zo gaat Efteling-restaurant Panorama eruitzien na de verbouwing

De Efteling transformeert het oude restaurant Panorama tot een oosters complex met kantelen, banieren, sierlijke torens en een semi-overdekt terras. Dat blijkt uit de nieuwe Efteling-parkplattegrond voor het zomerseizoen, die voortijdig is uitgelekt. Tot nu toe was onduidelijk wat er precies met het uiterlijk van het zeventig jaar oude horecagebouw zou gaan gebeuren.



Dankzij de kaart weten we hoe de Efteling ervoor wil zorgen dat het complex gaat passen bij de stijl van de Wereld van Sindbad. Bij dat themagebied, gelegen in parkdeel Reizenrijk, horen ook bootjesmolen Sirocco, waterspeelplaats Archipel en achtbaan Vogel Rok.

Tijdens de verbouwing wordt het exterieur van Panorama ontdaan van meerdere oude onderdelen, zoals vlaggenmasten en luifels. Verder zijn buiten de glazen windschermen verdwenen. De gevel, die nu nog spierwit is, oogt op de plattegrond donkerbruin. Een nieuwe zijmuur moet de oosterse sfeer versterken. Een andere blikvanger wordt een bordeauxrode tentconstructie op het terras.



La Place

De renovatie van Panorama wordt deels verzorgd door het Zuid-Hollandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision. Na de oplevering wordt het etablissement volledig uitgebaat door horecaonderneming Vermaat Groep, onder de vlag van La Place. Het complex krijgt uiteindelijk ook een nieuwe naam, die nog niet bekendgemaakt is.