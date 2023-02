Phantasialand

Videobeelden opgedoken van gesloten Phantasialand-attractie Hollywood Tour

Er zijn opnieuw bijzondere beelden opgedoken van de gesloten attractie Hollywood Tour in Phantasialand. De bootjedarkride in het Duitse pretpark ging in de zomer van 2020 onaangekondigd dicht, naar verluidt vanwege waterschade. In januari doken al foto's op van gestripte poppen en decors. Nu is er ook een video.



Een filmpje van bijna twee minuten, te bekijken op de website van de Duitse tabloidkrant Express, toont hoe iemand met een zaklamp door de gesloten attractie wandelt. Volgens het dagblad stammen de beelden uit 2022. De maker loopt van scène naar scène met behulp van loopbruggen boven de decors.

We zien achtereenvolgens het station, scènes gebaseerd op Tarzan, Tarantula en Jaws, de grot waar boten naar beneden gleden en het controlehok. Veel onderdelen zijn vernield. Het water is uit het gebouw gehaald. Op de grond ligt een hoop puin.



Spin

Opvallend genoeg lijken de Tarzan-decors nog grotendeels intact te zijn. De grote spin in het Tarantula-gedeelte verloor zijn vacht, maar de menselijke figuren eromheen hebben hun kleding nog aan. In de Jaws-scène is de visser zichtbaar die voorheen werd aangevallen door een haai. Daarachter staat een vuurtoren, gebouwd rond een pilaar van de achtbaan Crazy Bats. De coaster - nog steeds operationeel - bevindt zich in hetzelfde gebouw.



Overigens wil de communicatieafdeling van Phantasialand vandaag de dag nog steeds niets zeggen over de kwestie, zelfs niet na het verschijnen van het materiaal van achter de schermen. Officieel heeft het park niet eens bevestigd dat Hollywood Tour nooit meer opengaat. Gezien de staat van de scènes is een heropening echter geen optie meer.