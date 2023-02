Efteling

Video: Efteling-bezoeker rent door Carnaval Festival om gevallen knuffel te pakken

Wat moet je doen als je iets laat vallen in een Efteling-attractie? Een vrouw koos vandaag voor een onconventionele oplossing tijdens een ritje in Carnaval Festival. Ze besloot uit haar gondel te stappen en vervolgens terug te rennen naar de plek waar een gevallen Jokie-knuffel lag: de Italië-scène.



Na het grijpen van de knuffel rende ze weer terug naar haar karretje. De gondels van de darkride stonden op dat moment net even stil. Op de achtergrond is de fanfare te horen, die klinkt als de baan tijdelijk wordt stopgezet. Meestal gebeurt dat vanwege het in- en uitstappen van personen met een lichamelijke beperking.

Een video van de actie verscheen op het Twitter-account van Engelsman Zachariah Hassler. Hij was stomverbaasd door het tafereel. "O mijn God, dit is wat je niet moet doen als je tijdens een ritje iets laat vallen", schrijft de Brit. "Klim níet uit het rijdende voertuig om het zelf te pakken. What the fuck."