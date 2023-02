Gardaland Resort

Italiaans pretpark Gardaland kondigt nieuw theaterspektakel aan: Nautilus

Het Italiaanse attractiepark Gardaland werkt aan een nieuw theaterspektakel. In het grote Gardaland Theatre, dat 1250 zitplaatsen telt, is komend seizoen de muzikale show Nautilus te zien. Men spreekt over "een innovatieve voorstelling waarbij de betrokkenheid van het publiek één van de succesfactoren zal worden".



Volgens Gardaland hebben bezoekers steeds meer behoefte aan "meeslepende en emotionele belevingen". Met die gedachte is Nautilus ontwikkeld. Toeschouwers wanen zich in de beroemde onderzeeër van kapitein Nemo. Vanuit daar ontdekken ze de geheimen van de oceaan. Er wordt gebruikgemaakt van nieuwe decors, led-panelen, videoprojecties en watereffecten.

Er doen 22 acteurs, zangers en technici aan mee. Gardaland werkt naar eigen zeggen samen met "grote filmstudio's die gespecialiseerd zijn in dergelijke ervaringen". Tijdens de show wordt ook stilgestaan bij het milieu. "De educatieve aanzet tot reflectie over actuele thema's betekent een niet te onderschatten meerwaarde."



Doolhof

Het nieuwe Gardaland-seizoen start op zaterdag 25 maart. Naast Nautilus presenteert het pretpark in 2023 de nieuwe attractie Jumanji - The Labyrinth, een doolhof in Jumanji-stijl. Verder is een sloopvergunning aangevraagd voor de achtbaan Sequoia Magic Loop.