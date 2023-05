DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort viert 75-jarig bestaan tijdens hemelvaartweekend

DierenPark Amersfoort staat komend weekend in het teken van het 75-jarig bestaan. Tijdens het lange hemelvaartweekend, van donderdag 18 tot en met maandag 22 mei, worden bezoekers verrast met speciale jubileumactiviteiten. De dierentuin opende op 22 mei 1948.

"Het hele jaar vieren we feest, maar tijdens het feestweekend pakken we extra feestelijk uit", zegt een woordvoerder. Er wordt onder meer gezorgd voor vlaggetjes, muzikale optredens en straatentertainment. Daarnaast is een jubileummagazine verkrijgbaar, met puzzels, spelletjes en dierenverhalen.

Het blad wordt Maki genoemd. De opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw chimpanseeverblijf. Verder geven gidsen historische rondleidingen over de geschiedenis van de dierentuin.



Labyrint

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag opende DierenPark Amersfoort enkele maanden geleden al het zogenoemde Dwaalhof: een labyrint met verhalen, anekdotes, plattegronden, stickers en foto's uit het verleden.