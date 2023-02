Disneyland Paris

Opgelet: souvenirs uit Disneyland Paris zijn online soms stukken goedkoper

Bezoekers van Disneyland Paris moeten goed opletten bij het aanschaffen van souvenirs. Meerdere producten blijken op internet namelijk stukken goedkoper aangeboden te worden dan in de winkels in de Disney-parken. Een nieuw collectie ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van The Walt Disney Company is een goed voorbeeld.



In de souvenirwinkels van Disneyland Paris zijn sinds kort artikelen te vinden die in het teken staan van Disney's honderdjarig jubileum. Het gaat onder andere om mokken, kussens, boeksteunen, beelden en kleding. Het Franse Disney-resort vraagt daarbij over het algemeen een stuk meer dan de officiële webshop ShopDisney.

Zo kost een jubileummok in de Disney-parken 25 euro, terwijl de webwinkel genoegen neemt met 14 euro. Bezoekers van Disneyland moeten 200 euro afrekenen voor speciale Minnie-oortjes, maar ShopDisney vraagt er 176 euro voor. Een set van twee boeksteunen gaat in het resort voor 79 euro over de toonbank. Online kost dat artikel 55 euro.



Nederland en België

Voor een kussen moet in Disneyland Paris 49 euro afgerekend worden. Online bedraagt de prijs voor hetzelfde product nog maar 32 euro. Het gaat om prijsverschillen van ruim 10 tot bijna 45 procent. De Europese versie van de webwinkel is ook actief in Nederland en België. Bij online bestellingen van 60 euro of meer is de verzending bovendien gratis.