Disneyland Paris

Big Thunder Mountain in Disneyland Paris de rest van de maand dicht

Eén van de populairste attracties van Disneyland Paris is voorlopig gesloten. De op hol geslagen mijntrein Big Thunder Mountain blijft de rest van de maand buiten gebruik voor onderhoudswerkzaamheden. Bezoekers kunnen pas op zaterdag 1 april weer een ritje maken in de familieachtbaan.



Dat komt niet als een verrassing: de sluiting werd vooraf gecommuniceerd via de openbare kalender op de officiële website van het Disney-resort. Verschillende andere attracties blijven de komende periode ook dicht voor renovaties.

Zo zijn Dumbo the Flying Elephant en Les Voyages de Pinocchio in het Disneyland Park en Crush's Coaster in het Walt Disney Studios Park tot en met vrijdag 17 maart niet toegankelijk. Voor boottocht It's a Small World - gesloten sinds eind 2021 - is nog steeds geen openingsdatum bekendgemaakt. Dat geldt ook voor doorloopattractie Les Mystères du Nautilus.