Disneyland Paris

Oeps: bezoekers Disneyland Paris zien twee Goofy's tegelijk

Voor sommige bezoekers van Disneyland Paris is een klein beetje van de Disney-magie verloren gegaan. Een TikTok-video laat zien hoe er plotseling twee Goofy's tegelijkertijd rondlopen op hetzelfde plein. Normaal gesproken zorgen medewerkers ervoor dat dergelijke situaties niet voorkomen.



Een Disney-figuur mag pas ten tonele verschijnen als de voorganger verdwenen is. Dat lukt dus niet altijd. Door een planningsfoutje kwam een nieuwe Goofy-acteur afgelopen zaterdag alweer aanlopen terwijl de vorige Goofy nog bezig was om richting de pauzeruimte achter de schermen te wandelen.

"Ik zie dubbel", schrijft de maker van de video. De beelden zijn opgenomen in de buurt van Cowboy Cookout Barbecue, het restaurant achter Big Thunder Mountain in het Disneyland Park. Goofy draagt daar een speciale cowboyoutfit, passend bij themagebied Frontierland.



Princess Pavilion

Het gebeurt niet vaak dat bezoekers door een flater geconfronteerd worden met twee dezelfde Disney-personages tegelijk. In 2019 kwam nog een foto naar buiten van twee Assepoesters. De identieke prinsessen kruisten elkaar vlakbij meet-and-greet-locatie Princess Pavilion.