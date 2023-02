Drouwenerzand Attractiepark

Drents pretpark stopt met ponyrijden: nieuwe attractie in 2023

Het Drentse attractiepark Drouwenerzand neemt afscheid van een klassieke activiteit. Vanaf aankomend seizoen is het niet meer mogelijk om op een pony te rijden in het pretpark. De ponybaan wordt uit het park verwijderd, bevestigt eigenaar Bert van der Linde tegenover Looopings.



Hij benadrukt dat de pony's goed behandeld werden. "Maar we kregen er te veel vragen over, er was te veel gezeur", aldus Van der Linde. Dat heeft het management doen besluiten om ermee te stoppen. Er komt wel iets nieuws voor in de plaats.

"Het wordt een mechanische attractie, maar wel voor dezelfde doelgroep als de pony's", aldus Van der Linde. De toevoeging draagt de voorlopige titel Flying Tigers. "Bezoekers nemen plaats in een gondel die aan een balk hangt en uitzwenkt."



Opening

De attractie zal nog niet gereed zijn bij de start van het nieuwe seizoen op zaterdag 1 april. Naar verwachting vindt de opening van de nieuwigheid één of twee maanden later plaats. Online entreebewijzen voor Drouwenerzand kosten dit jaar 16 euro in het laagseizoen en 17 euro in het hoogseizoen. Dat is inclusief onbeperkt eten en drinken.