Walibi Holland

Walibi Holland wil meer families trekken met overdekt attractiegebied

Walibi Holland gaat de komende jaren vol inzetten op gezinnen met kinderen. Om meer families te lokken, wil het pretpark onder andere investeren in een overdekt gebied met meerdere familieattracties. De hal moet komen te staan tussen het bestaande attractiepark en vakantiepark Walibi Village. Een openingsjaar is nog niet bekend.



"Tussen 2026 en 2029 krijgt het vakantiepark Walibi Village een uitbreiding en kwaliteitsinjectie", valt te lezen in een persverklaring. "Daarbij staat ook een familievriendelijk overdekt attractiegebied tussen Walibi Village en Walibi Holland op de planning." Details ontbreken nog. Een woordvoerster geeft aan dat de plannen nog niet tot in detail zijn uitgewerkt.

Op dit moment heeft Walibi slechts één volledig overdekte attractie: het draaiende huis Merlin's Magic Castle uit 2000. Met het oog op een terugkerende winteropenstelling zijn extra winterharde faciliteiten zeer welkom. Walibi was tijdens de afgelopen kerstvakantie voor het eerst 's winters geopend. Dat is goed bevallen.



Geen inversies

De doelgroep families wordt alsmaar belangrijker voor Walibi. Dit jaar opent al een nieuw gebied met onder andere een familieachtbaan: Speed Zone Off-road. In 2025 - een jaar later dan oorspronkelijk gepland - volgt een dubbele single-rail coaster, waarvan één baan geschikt is voor families. Dat parcours heeft geen inversies.



Men spreekt over "een solide groeistrategie". "De focus wordt verlegd naar families met kinderen." Door meer te bieden voor die doelgroep denkt Walibi te kunnen groeien naar ruim één miljoen bezoekers per jaar. Het afgelopen boekjaar, dat liep van oktober 2021 tot en met september 2022, waren dat er nog 875.000. In totaal verwelkomde Walibi in kalenderjaar 2022 meer dan 900.000 gasten, meldt een ingewijde.



Achtbaanpark

Ooit was Walibi Holland een achtbaanpark met een focus op tieners en jongeren tussen 12 en 25 jaar. Bij die groep is de rek er wel uit, concludeert directrice Mascha Taminiau. "De populariteit onder jongeren willen we zeker behouden", zegt ze. "Maar om boven de één miljoen gasten te komen, richten we ons ook meer en meer op onze oorspronkelijke doelgroep, namelijk families met kinderen van 6 tot 12 jaar."



Taminiau zwaait sinds 2008 de scepter over Walibi Holland. Zo'n zeven jaar geleden, in 2016, sprak ze in een interview de verwachting uit dat Walibi snel zou kunnen groeien naar anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Dat wilde ze bereiken door juist níet te focussen op families met kleine kinderen, maar puur op jongeren. "Je moet blijven targetten op die doelgroep. Met die consistente boodschap, niet afdwalen."



Evenementen

Het plan mislukte: de bezoekersaantallen stegen nauwelijks. In 2019 ging het roer alsnog om. Sindsdien zijn familieattracties een stuk prominenter aanwezig in marketinguitingen. Verder kwamen er meer evenementen voor jonge kinderen, zoals Halloween Spooky Days en Walibi Play. Vier jaar na de ommezwaai wordt er voor het eerst daadwerkelijk geïnvesteerd in nieuwe attracties voor de bredere doelgroep.



Wat er de komende jaren precies in Walibi Village gaat gebeuren, is nog niet bekend. Walibi kondigde lang geleden al aan dat het bungalowpark uitgebreid zou worden. Het aantal vakantiehuisjes had in het winterseizoen van 2014 en 2015 moeten groeien van 147 naar 247 stuks. Die beloofde uitbreiding is nooit doorgegaan.